Упр 100 строил домик паучок комнатку и чердачок Он повесил на сучок, Получилчя гама??ок. Разобрать по членам предложением

Русский язык
Упр 100 строил домик паучок комнатку и чердачок Он повесил на сучок, Получилчя гама??ок. Разобрать по членам предложением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее-паучок, он,гамачок Сказуемое-строил, повесил,получился Дополнение - домик, комнатку, чердачок Обстоятельство-на сучок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Пакет программ , управляющий работой компьютера и обеспечивающийвзаимодействие ??ежду человеком и компьютером
Ответить
Математика
Задача. Растояние от Харькова до Киева составляет 483 км. Оно на 294 км больше, чем расстояние от Киева до Черкасс, и на 142 км больше расстояние о...
Ответить
Математика
Знак вопрос номер пожалуйста помогите
Ответить
Русский язык
Упр 58 вариант 1 ааааааааааааааааа
Ответить
Математика
Решить задачу и написать краткое условия.Художник писал портрет 12 недель .На рабо??у ушло в 2 раза больше времени чем он планировал потратить .Ско...
Ответить