Упр 100 строил домик паучок комнатку и чердачок Он повесил на сучок, Получилчя гама??ок. Разобрать по членам предложением

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Упр 100 строил домик паучок комнатку и чердачок Он повесил на сучок, Получилчя гама??ок. Разобрать по членам предложением

Автор: Гость