Упр 100 строил домик паучок комнатку и чердачок Он повесил на сучок, Получилчя гама??ок. Разобрать по членам предложением
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Упр 100 строил домик паучок комнатку и чердачок Он повесил на сучок, Получилчя гама??ок. Разобрать по членам предложением
Ответ(ы) на вопрос:
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Подлежащее-паучок, он,гамачок Сказуемое-строил, повесил,получился Дополнение - домик, комнатку, чердачок Обстоятельство-на сучок
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