Пакет программ , управляющий работой компьютера и обеспечивающийвзаимодействие ??ежду человеком и компьютером
Информатика
Пакет программ , управляющий работой компьютера и обеспечивающийвзаимодействие ??ежду человеком и компьютером
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Ответом на данный вопрос является - Операционная Система.
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