Упр 449 как медведь сам себя напугал Пожалуйста срочно помогите!!!

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Упр 449 как медведь сам себя напугал Пожалуйста срочно помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну он стукнулся об дерево и упала на него ветка
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