СРОЧНО!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Прочитайте. Всё началось с ветки.Женя сломи?? её с дерева просто так.Не успел он отойти,как его окружили ребята.Долго мальчики спорили,как поступить.Решили они Женю на первый раз прос...
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СРОЧНО!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Прочитайте. Всё началось с ветки.Женя сломи?? её с дерева просто так.Не успел он отойти,как его окружили ребята.Долго мальчики спорили,как поступить.Решили они Женю на первый раз простить.Женя стоял молча.Он не заплакал,но ему было стыдно. Озаглавьте текст.выделите в нём 3 части.запишите заголовок и текст.каждую часть пишите с красной строки. Подчеркните местоимения. Определите лицо, число и падеж местоимений.
Ответ(ы):
Гость:
сломанная ветка. Всё началось с ветки.Женя сломил её с дерева просто так.Не успел он отойти,как его окружили ребята. Долго мальчики спорили,как поступить.Решили они Женю на первый раз простить. Женя стоял молча.Он не заплакал,но ему стало стыдно.
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