Выясни какие книги о домашних животных есть в библиотеке с помощью одной из них подбери интересные факты по теме животноводство и подготовь сообщение сделай записи в тетради

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[_Привет всем!_] Ответ на вопрос. Я могу рассказать немного интересных фактов о кошках- одних из самых популярных домашних животных в мире. • Кошка может слышать звуки на частоте до 50 000 герц, в то время как человек только до 30 000. • Предками современных кошек считается Африкано- переднеазиатская степная кошка. • В среднем кошки тратят 2/3 суток на сон. Это означает, что девятилетний кот был активен только три года своей жизни. •В отличие от собак, кошки не имеют пристрастия к сладкому. Ученые считают, что это связано с мутацией в одном из ключевых рецепторов вкуса. •Кошки, как правило, «роют» правой лапой, а коты — левой. •Кошка не может вскарабкаться на дерево вниз головой из-за устройства когтей. Для того, чтобы спуститься с дерева, ей нужно отступать, пятясь задом. •Кошки производят около 100 различных звуков. Собаки — всего лишь 10. •Мозг кошки биологически ближе к человеческому, чем мозг собаки. За эмоции у кошек отвечают те же самые участки мозга, что и у людей. Надеюсь, вам понравилась предоставленная информация. Ещ больше фактов в группе вк «Cats=^.^=». Спасибо за интересный вопрос, обращайтесь!=^.^=