600?40?20?8=548 а теперь ?
Математика
600?40?20?8=548 а теперь ?
Ответ(ы):
Гость:
600-40-20+8=548 любые знаки можно?
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