№13. Какая из достопримечательностей расположена НЕ в Московском Кремле 3 балла ??то первый ответит поставлю как лудший ответ!!! Фотка есть

Окружающий мир
№13. Какая из достопримечательностей расположена НЕ в Московском Кремле 3 балла ??то первый ответит поставлю как лудший ответ!!! Фотка есть
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Гость:
Под буквой А) правильный ответ
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