№13. Какая из достопримечательностей расположена НЕ в Московском Кремле 3 балла ??то первый ответит поставлю как лудший ответ!!! Фотка есть

Окружающий мир

№13. Какая из достопримечательностей расположена НЕ в Московском Кремле 3 балла ??то первый ответит поставлю как лудший ответ!!! Фотка есть

Автор: Гость