Решите пожалуйста!!!Дам 20 баллов!!! 7/12+5/18 , 2 целых 7/24+3 целых 2/15 , 3/16+1/3 , 7/15-4/9 , 4 целых 1/24-2 целых 11/30 , 9 целых-6 целых 3/19
Математика
Решите пожалуйста!!!Дам 20 баллов!!! 7/12+5/18 , 2 целых 7/24+3 целых 2/15 , 3/16+1/3 , 7/15-4/9 , 4 целых 1/24-2 целых 11/30 , 9 целых-6 целых 3/19
Ответ(ы):
Гость:
1)31/36 2)651/120 3)109/48 4)1/45 5)201/120 6)54/19
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