1 дециметр равно равно что получилось миллиме
Русский язык
1 дециметр равно равно что получилось миллиме
Ответ(ы):
Гость:
1000милиметроооооооооооооооов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сможешь ли ты купить:1)два батона если у тебя 20 р.; 2) два набора карандашей, если у тебя 36 р.;3)10 яиц, если у тебя 30р.;4) тетрадь, если у тебя...
Русский язык
Математика
Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч. Скорость течения 4,9 км/ч. Найдите скорость теплохода по течению и против течения.