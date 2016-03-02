Пожалуйста помогите мне решить 5 задания
Математика
Пожалуйста помогите мне решить 5 задания
Ответ(ы):
Гость:
X*5=500 x=500:5 x=100 x:2=400 x=400*2 x=800
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