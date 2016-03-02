Пожалуйста помогите мне решить 5 задания

Математика
Пожалуйста помогите мне решить 5 задания
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X*5=500 x=500:5 x=100 x:2=400 x=400*2 x=800
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
МНЕ НУЖНО СТИХОТВОРЕНИЕ ДО 02.03.2016ГОД СО СЛОВАМИ:КАПЕЛЬ,замОк,ВЕТЕРОК,СНЕГ,МЕТЕЛЬ,ШНУРОК. ПОЖАЛУЙСТАААА УЖЕ ТРЕТИЙ РАЗ ПИШУ НИ КТО НЕ ПОМОГАЕТ!!...
Ответить
Русский язык
Какое окончание у слов: Уснёт пошлёт пошлю усыплю скажу сторожу.
Ответить
Русский язык
Мне нужен сачинение на тему "Портрет зимы"
Ответить
Русский язык
Составь словарный диктант из 10 слов с описаниями сочетаниями звуков Запиши снача??а те которые поддаются проверке а потом непроверяемые буквы на м...
Ответить
Химия
Помогите Li+H3PO4=? Ba+hcl=? Mg+h2SO4=? K+H3PO4=? Na+H2SO4=? Al+H3PO4=? Li+HCL=? Ca+H2SO4=? Ca+HCL=? Ca+H3PO4=?
Ответить