Трава какая ?по три ответа Яблоко какое?........грач какой?.........озёра какие?......
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Трава какая ?по три ответа Яблоко какое?........грач какой?.........озёра какие?......
Ответ(ы):
Гость:
Трава (какая?) зеленая, сочная, сухая Яблоко(какое?) спелое, зеленое, красное Грач (какой?) черный, надоедливый, каркающий озера (какие?) синие, глубокие, мутные
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