Составьте 5 предложений с числительными и указать их разряд

Гость: Гость:

Футболист играл в команде под двадцатым номером. В Футболист играл в команде под двадцатым номером. В тысяча девятьсот сорок пятом году закончилась Великая Отечественная Война.1945 году закончилась Великая Отечественная Война. Новый двадцать первый век принесёт нам много научных открытий. Я люблю число 6 за загадачность этой цифры. 15 стоял в списке класса Васечкин.