Составьте 5 предложений с числительными и указать их разряд

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Составьте 5 предложений с числительными и указать их разряд
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Футболист играл в команде под двадцатым номером. В Футболист играл в команде под двадцатым номером. В тысяча девятьсот сорок пятом году закончилась Великая Отечественная Война.1945 году закончилась Великая Отечественная Война. Новый двадцать первый век принесёт нам много научных открытий. Я люблю число 6 за загадачность этой цифры.  15 стоял в списке класса Васечкин.
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