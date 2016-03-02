7 класс Сканируется цветное изображение размером 25х30 см. Разрешающая способность сканера 300х300 dpi, глубина цвета - 3 байта. Какой информационный объём будет иметь полученный графический файл?

Гость: Гость:

Разрешающая способность сканера 300 dpi (dot per inch - точек на дюйм) означает, что на отрезке длиной 1 дюйм сканер способен различить 300 точек. 1. Переведем точки на дюйм в точки на сантиметр: 300dpi : 2,54 ≈ 118 точек/см. 2. размер изображения в точках составит 25*118 и 30*118 = 2950х3540 Общее количество точек изображения равно: 2950 * 3540 = 10 443 000. 3. Объем файла равен: 3 байта= 24 бита. 24 * 10 443 000 = 250632000 бит = 31329000 байт = 30595 Кб ≈ 30 Мб Ответ: 30 Мб