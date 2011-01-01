Доклад о спортсмене на олимпиаде

Гость: Гость:

Ви́ктор Ан (до декабря 2011 года — Ан Хён Су ( кор. 안현수); род. 23 ноября 1985 года, Сеул, Республика Корея) —российский шорт-трекист, до декабря 2011 года представлявший Республику Корея. Заслуженный мастер спорта России(2013). Шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира (2003—2007, 2014), 20-кратный чемпион мира. Восьмикратный обладатель Кубка мира. Экс-рекордсмен мира на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров. Многократный чемпион Европы, России и Республики Корея. Рекордсмен Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке, а также единственный спортсмен-мужчина, выигравший три золотые медали зимних Игр в составе сборной России. Самый титулованный шорт-трекист в истории. Вот хехе