Задача Оля ниже Наташи но выше Тани Катя выше Наташи а Ира ниже Тани Найдите рост каждой девочки есть такие измер. 1,3м 1,47м 1,4м 1,38

Математика
Задача Оля ниже Наташи но выше Тани Катя выше Наташи а Ира ниже Тани Найдите рост каждой девочки есть такие измер. 1,3м 1,47м 1,4м 1,38
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Катя (самая большая по росту) - 1,5;Наташа - 1,47;Оля-1,4;Таня-1,38;Ира (самая маленькая)-1,3
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