Задача Оля ниже Наташи но выше Тани Катя выше Наташи а Ира ниже Тани Найдите рост каждой девочки есть такие измер. 1,3м 1,47м 1,4м 1,38

Математика

Задача Оля ниже Наташи но выше Тани Катя выше Наташи а Ира ниже Тани Найдите рост каждой девочки есть такие измер. 1,3м 1,47м 1,4м 1,38

Автор: Гость