Помогите срочно. из ниже перечисленных слов выпишите те у которых орфограмма правописание непроверяемой гласной в корне слова: интерес, интересный, интересоваться, значение, значить, значительный,

Русский язык
Помогите срочно. из ниже перечисленных слов выпишите те у которых орфограмма правописание непроверяемой гласной в корне слова: интерес, интересный, интересоваться, значение, значить, значительный,
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Интерес,интересный,значить
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