Помогите срочно. из ниже перечисленных слов выпишите те у которых орфограмма правописание непроверяемой гласной в корне слова: интерес, интересный, интересоваться, значение, значить, значительный,

Русский язык

Помогите срочно. из ниже перечисленных слов выпишите те у которых орфограмма правописание непроверяемой гласной в корне слова: интерес, интересный, интересоваться, значение, значить, значительный,

Автор: Гость