Помогите написать сочинение на тему описание о природе с безличными глаголами

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УТРО СОЛНЦА. За волшебной тучкой спряталась ночь, и на землю спустилось розовое утро. Вот-вот должны сойти солнце. Его лучи уже вспыхивают на горизонте. Ждут утра все: растения, животных, люди. Только чему же его еще нет? Может, еще спит сладким сном? А может, поссорилось с землей и не хочет больше светить? Что же теперь? И все-таки восток постепенно розовеет. В конце концов, будто из-под одеяла, сошло над горизонтом солнце, величественное, красивое. Просветило лучом воды, лес, окружающие поля, дома людей. Заискрилась зеленым ковром земля в его сиянии. Когда луч солнца донес и к моему лицу, я проснулся, весело ему улыбнулся, открыл глаза и радушно встретил новый день. ЛЮБИМАЯ ПОРА ГОДА. Более всего я люблю весну. Это, по-моему, прекраснейший пора года. Весной все на земле пробуждается к новой жизни. Растаивает снег, появляется молодая зеленая травка. На деревьях и кустах распускаются листочки. Весной поворачиваются к нам перелетные птицы: скворцы, грачи, аиста. Они начинают вить гнезда, готовить жилье для будущих птенцов. Я люблю наблюдать за весенней природой. Видеть, как все вокруг обновляет, украшается после зимнего сна. Весело поют ручейки, на все голоса прославляют приход весны пернатые музыканты. Воздух наполняется ароматным запахом растений. Весна - это обновление в природе. Именно за это я ее люблю. РАССВЕТ. Я очень люблю встречать первые вспышки пробуждения нового дня. Задолго к востоку солнце извещает о своем приходе. Оно окрашивает своими лучами ночной небосклон, гасит звезде. Я люблю встречать солнце, игру и трепіт утренних вспышек его лучей. Сначала на горизонте появляется багряно-красная полоса. Потом она становится оранжевой, розовой, а дальше солнцем наполнялось все вокруг. И будто впервые видишь зеленый листочек, дерево, которое растет вплоть до моего окна, и легкий туман над родным городом, который пробуждается к новому дню. И вот рассвет изменяется новым днем, наполняется заботами жизни людей, и я слышу нежное: «Доброго утра, сыну! » ЗОЛОТИСТАЯ ОСЕНЬ. Вот и прошло теплое лето. Настала осень. Незаметно подкралась она к нашим садам, полям, рощам, лесам. Еще в конце августа дерева начали укрываться желтой листвой, а сейчас оно уже блестело на солнце, будто золото. Дерева стояли в багряном, желтому письме, которое потихоньку спадало наземь. Земля была покрыта цветной листвой, будто идешь по прекрасному ковру. Я люблю слушать шорохи опавшей листвы, смотреть на волшебные росписи осени на листях клена. Промелькнуло короткое бабье лето, начинало повевать холодом, смолкли пернатые музыканты. Вот и пришло время прощаться из золотой осеннюю.