Як намалювати підсніжники
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Як намалювати підсніжники
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Для цього можна скористатися двома відтінками: світло-сірим і чорним. Темним і щільним кольором обводятся листочки, стебла, а світлим - безпосередньо бутони. Даний прийом характерний для живопису Японії. Основне правило при зображенні квітів - присутність головних (щільних по тону) і другорядних елементів.Як намалювати підсніжник кольором? Найкраще для цього підходить прозора акварель. Використовуємо зелений і розфарбуємо їм листя. У бутони квітки додаємо ніжно-блакитний відтінок, не виходячи при цьому за контури.Тепер додамо фон. Він не повинен бути яскравим, слід віддати перевагу світло-блакитному і сірому кольорам. А далі за допомогою звичайної зубної щітки розбризкувати фарбу білого кольору. Робиться це до тих пір, поки отриманий результат вас не задовольнить.Так виходять воістину живі квіти, які символізують тепло, весну, пробудження. А ще вони додають сили для боротьби з труднощами. Адже ці тендітні створіння, незважаючи ні на що, пробиваються крізь снігові покриви. Сподіваємося, що після прочитання даного матеріалу у вас вже не виникне питання про те, як намалювати підсніжник. Як бачите, все досить просто. Досить поетапно виконувати інструкцію, додаючи свою фантазію.
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