Доклад по обществознанию , 7 класс ! ТЕМА ЛЮБАЯ. СРОЧНО!!!!
Обществознание
Доклад по обществознанию , 7 класс ! ТЕМА ЛЮБАЯ. СРОЧНО!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Найди в интернете набери вот так: доклад или презинтация 7 класс на любую тему. И ты найдешь ответ и я думаю ты получишь 5. Вот и все.
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