Доклад по обществознанию , 7 класс ! ТЕМА ЛЮБАЯ. СРОЧНО!!!!

Обществознание
Доклад по обществознанию , 7 класс ! ТЕМА ЛЮБАЯ. СРОЧНО!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Найди в интернете набери вот так: доклад или презинтация 7 класс на любую тему. И ты найдешь ответ и я думаю ты получишь 5. Вот и все.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Выясни какие книги о домашних животных есть в библиотеке с помощью одной из них подбери интересные факты по теме животноводство и подготовь сообщен...
Ответить
Алгебра
Решить через x 15 баллов
Ответить
Другие предметы
Як намалювати підсніжники
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему описание о природе с безличными глаголами
Ответить
Математика
600?40?20?8=548 а теперь ?
Ответить