Домашняя работа на зафтро. срочно!

Гость: Гость:

1) радиус 5см,диаметр-10см;радиус 1 дм,5 см,диаметр-30 см(в одном дм 10 см);радиус 38см,диаметр - 76;радиус 2м 20дм,диаметр - 800см. 2)Сначало находим радиус:10 : 2 = 5 см.Настраеваем циркуль на 5 см и строим . 3)1)17 + 6= 23 см ( вторая окружность); 2)17 × 2 = 34 см (диаметр первой окружности); 3)23 × 2 = 46 см ( диаметр второй окружности); 4)46 - 34 = 12 см ( первый диаметр меньше) Ответ: На 12 см.