Упрастить выражение 46 + а +24+а
Математика
Упрастить выражение 46 + а +24+а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(46+24)+a= если я правильно помню
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