Упрастите выражение : - 34,5х -16,02у+ 0,23х + 1,15у =.
Математика
Упрастите выражение : - 34,5х -16,02у+ 0,23х + 1,15у =.
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- 34,5х -16,02у+ 0,23х + 1,15у =-34,27х-14,87у
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