Упражнение №117 : Составьте предложения в котором были бы употреблены все возможные варианты написания отглагольных прилагательных и страдательных причастий с нн и н Примеры: Крашеный,тушёный,жареный,сушёный,топлёный.

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Упражнение №117 : Составьте предложения в котором были бы употреблены все возможные варианты написания отглагольных прилагательных и страдательных причастий с нн и н Примеры: Крашеный,тушёный,жареный,сушёный,топлёный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некрашеный забор менее красив, чем крашеный в однотонный цвет или перекрашенный забор. )))
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