Упражнение №117 : Составьте предложения в котором были бы употреблены все возможные варианты написания отглагольных прилагательных и страдательных причастий с нн и н Примеры: Крашеный,тушёный,жареный,сушёный,топлёный.

Русский язык

Упражнение №117 : Составьте предложения в котором были бы употреблены все возможные варианты написания отглагольных прилагательных и страдательных причастий с нн и н Примеры: Крашеный,тушёный,жареный,сушёный,топлёный.

Автор: Гость