Упражнение: 118 Задание: Б
Русский язык
Упражнение: 118 Задание: Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты дала ему свою книгу вчера? Ты не была сегодня в столовой, Юля? Я лягу отдохнуть? Ты поняла новую тему? Ты жила в другой стране? Это было реально так трудно? И ты правда это создал?
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