Упражнение: 118 Задание: Б

Русский язык
Упражнение: 118 Задание: Б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты дала ему свою книгу вчера? Ты не была сегодня в столовой, Юля? Я лягу отдохнуть?  Ты поняла новую тему? Ты жила в другой стране?  Это было реально так трудно?  И ты правда это создал? 
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