Упражнение №549 делайте пожалуйста.

Гость: Гость:

Около полутора месяцев сто пятидесятая книга, полторы недели, из ста пятидесяти спортсменов, на полторы страницы, в ста пятидесяти телепередачах,около ста пятидесяти километров, около ста пятидесяти деревьев,полтора центнера,со ста пятидесятью бизнесменами. вроде так.