Упражнение №549 делайте пожалуйста.
Русский язык
Упражнение №549 делайте пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около полутора месяцев сто пятидесятая книга, полторы недели, из ста пятидесяти спортсменов, на полторы страницы, в ста пятидесяти телепередачах,около ста пятидесяти километров, около ста пятидесяти деревьев,полтора центнера,со ста пятидесятью бизнесменами. вроде так.
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