Спишите, вставляя пропущенные буквы. Вид...щий, вид...мый, вид...вший, вид....ный; слыш...щий, слыш…мый, слыш...вший, слыш…нный; леле...щий, леле...мый, леле..вший, взлеле...нный, взлеле...ны; знач…мый, знач…вший, назнач…нный. ...
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Спишите, вставляя пропущенные буквы. Вид...щий, вид...мый, вид...вший, вид....ный; слыш...щий, слыш…мый, слыш...вший, слыш…нный; леле...щий, леле...мый, леле..вший, взлеле...нный, взлеле...ны; знач…мый, знач…вший, назнач…нный. назнач...ны; кле...щий, кле...вший, скле...нный, скле...ны; се...щий,се…вший, засе...нный, засе...ны.
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Я,и,е,а,а,и,а,а,я,и,и,я,ю,и,е,и,я,я,я,я
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