Красивые раки абсолютно безвредны предложение шифр. Ответ морской обитатель?
Окружающий мир
Красивые раки абсолютно безвредны предложение шифр. Ответ морской обитатель?
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Гость:
Краб- читать первые буквы слов.
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