Как в якутии называют куполовидные холмы с ледяным ядром

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Гидролакколит Гидролакколит (булгуннях, пинго, «пупок» ) — бугры с ледяным ядром. Гидролакколиты образуются исключительно в резко- и экстраконтинентальных долготных зонах с мощной и низкотемпературной многолетней мерзлотой грунтов. Постепенно замерзающая в течение нескольких лет вода, сохранившаяся в талых грунтах, не имея возможности проникнуть в стороны, вспучивает поверхностный грунт. Высота холма может достигать 70 метров, диаметр до двух километров. Гидролакколиты распространены среди аласов Центральной Якутии, в Верхояно-Колымском крае, в Канаде.