Как в якутии называют куполовидные холмы с ледяным ядром
География
Как в якутии называют куполовидные холмы с ледяным ядром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидролакколит Гидролакколит (булгуннях, пинго, «пупок» ) — бугры с ледяным ядром. Гидролакколиты образуются исключительно в резко- и экстраконтинентальных долготных зонах с мощной и низкотемпературной многолетней мерзлотой грунтов. Постепенно замерзающая в течение нескольких лет вода, сохранившаяся в талых грунтах, не имея возможности проникнуть в стороны, вспучивает поверхностный грунт. Высота холма может достигать 70 метров, диаметр до двух километров. Гидролакколиты распространены среди аласов Центральной Якутии, в Верхояно-Колымском крае, в Канаде.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Радиостанция "европа-плюс" ведёт передачи на чистоте 106,2МГц . найдите длинну излуч??емой электромагнитной волны
Химия
Гомологами являются а) октан и циклооктан б) пропин и пропен в) бромэтен и бромметан г) ацетилен и гексен