Упражнение 654. Помогите пожалуйста!!!!!

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Упражнение 654. Помогите пожалуйста!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там очень легко я щас всё объсню ставишь к слову глагол и найдёшь переносное значения
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