1)10 кроликов за 10 дней сьедают 20 кг капусты . Сколько капусты сьедят 100 кроликов за 50 дней ? 2)Однажды Оля, выписав шесть нечетных чисел, идущих подряд, сказала: Первое число втрое меньше шестого ! Чему равно второе число...

Математика

1)10 кроликов за 10 дней сьедают 20 кг капусты . Сколько капусты сьедят 100 кроликов за 50 дней ? 2)Однажды Оля, выписав шесть нечетных чисел, идущих подряд, сказала: Первое число втрое меньше шестого ! Чему равно второе число этой последовательности? 1 2 3 4 5 6

Автор: Гость