1)10 кроликов за 10 дней сьедают 20 кг капусты . Сколько капусты сьедят 100 кроликов за 50 дней ? 2)Однажды Оля, выписав шесть нечетных чисел, идущих подряд, сказала: Первое число втрое меньше шестого ! Чему равно второе число...
Математика
1)10 кроликов за 10 дней сьедают 20 кг капусты . Сколько капусты сьедят 100 кроликов за 50 дней ? 2)Однажды Оля, выписав шесть нечетных чисел, идущих подряд, сказала: Первое число втрое меньше шестого ! Чему равно второе число этой последовательности? 1 2 3 4 5 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10+10=20. 2)100+50=150
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