Вставь оеончания приланательных ,укажи падежи:ерн_ кофе ,по син_ небу,передн_ лапой, вечерн_ песню, хорошо_ оценкой ,осенн_ погода.

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Вставь оеончания приланательных ,укажи падежи:ерн_ кофе ,по син_ небу,передн_ лапой, вечерн_ песню, хорошо_ оценкой ,осенн_ погода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое прилагательное+кофе, непонятно написано.... по синЕМУ небу передНЕЙ лапой вечернЮЮ песню хорошЕЙ оценкой осеннЯЯ погода
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