2 синус альфа × синус альфа=
Алгебра
2 синус альфа × синус альфа=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sinl *sinl = 2(sinl )^2 = 2*(1-cos2l)/2 =1-cos2l .
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