2 синус альфа × синус альфа=

Алгебра
2 синус альфа × синус альфа=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sinl  *sinl  =  2(sinl )^2  = 2*(1-cos2l)/2  =1-cos2l .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько кв.см в одном кв.дм
Ответить
Информатика
Что такое База Данных?
Ответить
Математика
Расстояние между посёлками 39 км из одного посёлка вышел первый пешеход со скоростью 4 км в ч а из другого через 3 часа навстречу ему второй пешехо...
Ответить
Русский язык
Образуйте от данных ниже глаголов и напишите страдательные причастия прошедшего времени; выделите суффиксы. Опрокинуть, согреть, пришить, раскрыт...
Ответить
История
Просветители художественной культуры
Ответить