Что такое База Данных?
Информатика
Что такое База Данных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
це сукупність даних, організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв'язки між їх елементами
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