Сколько кв.см в одном кв.дм

Математика
Сколько кв.см в одном кв.дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 кв.дм.=100см.дм.Пожалуста
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