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0,2÷10×10 в шестой степини ×72
Физика
0,2÷10×10 в шестой степини ×72
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,44*10 в шестой степени или 1,440,000
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