Помогите пожалуйста решить 3 и 4 неравенства
Математика
Помогите пожалуйста решить 3 и 4 неравенства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом примере применяю метод интервалов, а второе неравенство является простейшим, заменяем 0 на логарифм 1. Добавляю решение примера из первого задания.
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