Упражнение №67 в рабочей тетради по русскому языку Т.В. Корешкова тетрадь называется потренируйся 3класс
Русский язык
Упражнение №67 в рабочей тетради по русскому языку Т.В. Корешкова тетрадь называется потренируйся 3класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веревки-Р.п. Петлю-В.п. Пуговицы - Р.п. Жилете-П.п. Яшки- Р.п. Ночь-В.п. Веревку- В.п. Ножке-Д.п. Стола-Р.п. Утром-Т.п. Обезьянки-Р.п. Комнате-Д.п. Шкафы-В.п. Печку- В.п. Моей-Р.п. Кровати-П.п. Одеялом-Т.п.
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