Выполните действие 1)2345,56:1000 2)562,7:1000 3)36,128:1000 4)4,931:1000 5)0,137:1000 6)0,0012:1000
Математика
Выполните действие 1)2345,56:1000 2)562,7:1000 3)36,128:1000 4)4,931:1000 5)0,137:1000 6)0,0012:1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)562,7:1000=578 у меня там написано
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Литература