Номер424;пожалуйста срочно!!!
Математика
Номер424;пожалуйста срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура может меняться в двух направлениях: либо "теплеть", либо "холоднеть". 1) а) -2+5=3 (цельсия) б) -2-5 = -7 (цельсия). 2) а) -2+2=0 (цельсия) б) -2-2=-4 (цельсия) 3) а) -2+(-3)=-5 (цельсия) б) -2-(-2)=0 (цельсия).
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