Упражнение 93 пример 4 Упражнение 94 примеры 5 и 6 Дам 38 баллов
Алгебра
Упражнение 93 пример 4 Упражнение 94 примеры 5 и 6 Дам 38 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упр 93 пр. 4: Дроби сокращаются и остается вот такое выражение: a^3*b^4*a^4*b^4 При умножении степени складываются, отсюда: a^7*b^8 Подставляем: (-0,2)^7*(-5)^8 = -0,0000128*390625=-5
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