Упражнение 93 пример 4 Упражнение 94 примеры 5 и 6 Дам 38 баллов

Гость: Гость:

Упр 93 пр. 4: Дроби сокращаются и остается вот такое выражение: a^3*b^4*a^4*b^4 При умножении степени складываются, отсюда: a^7*b^8 Подставляем: (-0,2)^7*(-5)^8 = -0,0000128*390625=-5