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Упрости и реши (у-50)+15+10
Математика
Упрости и реши (у-50)+15+10
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(y-50)+15+10=y-50+15+10=y-50+25=y-25
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