Упростить (10a/a2-b2-5/a-b-4/a+b)+3/a+b
Математика
Упростить (10a/a2-b2-5/a-b-4/a+b)+3/a+b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10а/(а²-в²) -5/(а-в) -4/(а+в) =(10а-5(а+в) - 4(а-в))/(а²-в²)==(10а-5а-5в-4а+4в)/(а²-в²)=(а-в)/(а-в)(а+в)=1/(а+в)1/(а+в) +3/(а+в)=4/(а+в)
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