"Чужой" среди "своих ". Найдите его в каждом ряду , определив род имен существительн??х. 1) сирота ,плакса , кокетка , умница . 2)кенгуру , цеце , шимпанзе , какаду . З)пенальти , торнадо , кимоно , сулугуни . 4)БГУ , СНГ ...
Русский язык
"Чужой" среди "своих ". Найдите его в каждом ряду , определив род имен существительн??х. 1) сирота ,плакса , кокетка , умница . 2)кенгуру , цеце , шимпанзе , какаду . З)пенальти , торнадо , кимоно , сулугуни . 4)БГУ , СНГ , полдома , вуз. 5)мозоль, шинель , кафель ,дрель . 6)молодчина , голосина , домина , дождина .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-кокетка 2-какаду 3-сулугуни 4-2 слова -м.р.,2 слова ср род -не знаю кто лишний ,может полдома( не аббривиатура) 5-кафель 6-молодчина
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