Упростить: 6 в степени n+1 умножить на 7 в степени n-1 и всё это разделить на 42 в степен?? n должно получиться 6/7

Алгебра

Упростить: 6 в степени n+1 умножить на 7 в степени n-1 и всё это разделить на 42 в степен?? n должно получиться 6/7

Автор: Гость