Упростить выражение: √32+√98-√128
Алгебра
Упростить выражение: √32+√98-√128
Ответ(ы):
Гость:
-корень 16*2+49*2-64*2=42+72-82=32
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