Название растения :морковь, томат, пшеница, лук ,картофель Задание:определить тип корневой системы (стержневой или мочковатый) и особенности строения корневой системы (главный ,боковые или придаточные корни)

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1 . у пшеницы -мочковатая корневая система,т.к. это однодольное растение, а у томата - стрежневая,т.к. это двудольное растение 2. у томата мочковатую корневую систему образуют боковые корни и придаточные корни, а стержневую главный корень,боковые и придаточные 3. Морковь, Главные корни развиваются из корешка зародыша семени и обычно бывают похожи на стержни. Поэтому у растений с хорошо развитым главным корнем корневую систему называютстержневой