Из двух посёлков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один из автомобилей ехал со скоростью 106 км/ч и проехал до встречи путь длиной 424 км. Найди длину пути между поселками,если скорость другого автомобил...
Математика
Из двух посёлков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Один из автомобилей ехал со скоростью 106 км/ч и проехал до встречи путь длиной 424 км. Найди длину пути между поселками,если скорость другого автомобиля 98 км/ч.
Ответ(ы):
Гость:
1.) 424:106=4(ч)-время встречи. 2.) 98*4=392(км)-пройденное вторым автомобилем. 3.) 424+392=816(км) Ответ:расстояние между посёлками равна 816 километрам
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