Упростите 1 5/15, 5 15/18
Математика
Упростите 1 5/15, 5 15/18
Ответ(ы):
Гость:
1 5/15=1 1/3, 5 15/18=5 5/6
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