Вставь большую букву в фамилии девочек.Пронумеруй фамилии в алфавитном порядке? ___ _______оболева,_______ _____ьвова,_____ _____уницына,____ ____етухова. Запиши слова в два столбика? Уголь,барьер,шмель,свинья.(Мягкий знак-пока...

Русский язык
Вставь большую букву в фамилии девочек.Пронумеруй фамилии в алфавитном порядке? ___ _______оболева,_______ _____ьвова,_____ _____уницына,____ ____етухова. Запиши слова в два столбика? Уголь,барьер,шмель,свинья.(Мягкий знак-показатель мягкости; Разделительный мягкий знак.)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Боболева.Куницина.Львова.Петухова.,
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