Что такое керамик ? Именно КЕРАМИК...(история)
История
Что такое керамик ? Именно КЕРАМИК...(история)
Ответ(ы):
Гость:
Керамик если это связано с Афинами, то ответ такой. Керамик был главным местом захоронение знаменитых людей Афин. Керамик был расположен в юго- западной части древних Афин. Согласно известному греческому путешественнику Павсанию, Керамик получил свое название от Керама - героя из дема ( района) Керамии.Наверное так, если понравилось ставьте лайки.
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