Что такое керамик ? Именно КЕРАМИК...(история)

История
Что такое керамик ? Именно КЕРАМИК...(история)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Керамик если это связано с Афинами, то ответ такой. Керамик был главным местом захоронение знаменитых людей Афин. Керамик был расположен в юго- западной части древних Афин. Согласно известному греческому путешественнику Павсанию, Керамик получил свое название от Керама - героя из дема ( района) Керамии.Наверное так, если понравилось ставьте лайки.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике abc угол c равен 90, ab=корень из 5, bc=1. найдите tgB
Ответить
История
Назовите 3 документа (и год) ,которые закрепили образование США.
Ответить
Алгебра
Помогите решить пожалуйста номера 21.34(б) 21.36(а,б)
Ответить
Математика
Как решить задачу-В трёх вагонах поезда едут 100 пассажиров. В первом и в втором ваг??нах вместе 66 пассажиров, а во втором и третьем вагонах 69 па...
Ответить
Математика
Расарой скобки а)4(3-y) б)-2(-8+m) в)4(-6-t)
Ответить