Что такое керамик ? Именно КЕРАМИК...(история)

Гость: Гость:

Керамик если это связано с Афинами, то ответ такой. Керамик был главным местом захоронение знаменитых людей Афин. Керамик был расположен в юго- западной части древних Афин. Согласно известному греческому путешественнику Павсанию, Керамик получил свое название от Керама - героя из дема ( района) Керамии.Наверное так, если понравилось ставьте лайки.